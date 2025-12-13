‘Kad se otvaraš pred kamerom, ne znaš tko te gleda i kako će reagirati’

Luka je još mlad, ali je dovoljno hrabar da želi promijeniti svoj život - kako je reagirao na neugodna iznenađenja koja smo mu pripremili i što smo sve naučili od naših stručnjaka saznajte u nastavku.



Kako su se Luka i Marko složili? Prvi put su se vidjeli na setu, nismo ih upoznali prije jer smo znali - koliko god pomoći Luka ima u prvoj epizodi - treba osvijestiti da svoje najteže trenutke dijeli sa publikom koja ga ne poznaje. No, našli smo mu najboljeg čovjeka za ulogu mentora koji ga vodi kroz to putovanje. Trebalo im je malo vremena da se priviknu na novu situaciju no vrlo brzo su kliknuli. "Kao stari prijatelji koji se znaju sto godina", kako kaže Marko.



Djetinjstvo

Koje smo Lukine traume prošli? Kao što smo podijelili u članku o temi traume -. Trauma je, ponekad, posljedica na dar koji je donio život. Ono što je važno jest. Luka je dugo ignorirao svoje traume, no i tome je došao kraj.

Za kontekst - Lukine traume imaju duboke korijene u djetinjstvu. Kako se kaže - put do pakla popločan je dobrim namjerama - s njima je sve i krenulo. Od malih nogu majka ga je vodila doktoru radi pretilosti iako nije bio pretjerano pretilo dijete.



Foto: Net.hr

Foto: Net.hr

Čak i u slučajevima kad je išao radi gripe, kašlja ili neke prehlade uvijek je morao stati na vagu. S vremenom je to kod njega razvilo veliku averziju prema tom predmetu, vagu nije mogao ni pogledati - kamoli na nju stati. Dodatna otegotna pogodnost je bila što mu je otac bio pretio i često tražio utjehu u hrani. Kako djeca uvijek kopiraju roditelje - Luki je hrana također postala utjeha kad se osjeća emocionalno nestabilno.

Daleko od toga, roditelji su se stvarno potrudili u kontekstu slanja Luke na različite sportove i u jednom trenu čak i u kamp za debljinu. Sva pomoć tog tipa je djelovala suprotno - osjećao se sve gore u vezi samog sebe i više padao u svoj problem.

Prejedanje i vrijeđanje

Ono što definitivno nije pomoglo je što, uz emocionalno prejedanje, zbog svojeg stanja je često dobivao komentare koji su na prvu dobronamjerni ali režu duboko, poput "zdebljo si se deset kila od zadnjeg puta kad sam te vidio", "kak to izgledaš", "jel ti sebe vidiš", "kad ćeš počet manje jest"

Djeca znaju biti okrutna

... Svaki takav komentar ga je gurao sve dublje u nesreću u vezi samog sebe i potaknuo kontra efekt - da nađe utjehu od tuge i nesreće u hrani.

U školi je zbog debljine bio ostavljen po strani. I svi njegovi snovi da se u životu bavi pjevanjem - neovisno o tome koliko bio talentiran - bili su diskreditirani. Prijatelji koje ima su mu pružali podršku u krivom smjeru, govorili su da se treba voljeti takav kakav je. Poruka sama za sebe je prekrasna - ali kad bilo tko ima negativne načine nošenja sa emocijama ili traumama pomoć uvijek treba ići u smjeru da ih se riješi - a ne da ih se potiče.

Uhvatila ga je nervoza

Tijekom epizode proradili su Lukini obrambeni mehanizmi. Većinom ih niste vidjeli na kameri no bilo ih je mnogo. Marko je dobro primijetio: kad ga uhvati panika često rukom prelazi preko svojih prsa, voli početi pjevati i kad je posebno nervozan - obraćati se publici. Svatko od nas ima različite obrambene mehanizme i to je normalna pojava - pogotovo u Lukinoj ulaz koja je posebno neugodna u ovom serijalu jer mu pristupamo iz perspektive žrtve - a na kraju nitko ne želi biti žrtva kad je već dovoljno hrabar da mijenja svoj život.

Što su mu stručnjaci savjetovali?

Nutricionist Sebastijan Orlić, među ostalim, govorio je o najvećim zabludama u prehrani: ‘Ljudi danas često podlegnu triku skrivenih kalorija, takozvanim zdravim namirnicama kao što su orašasti plodovi i sjemenke. Prehrambene proizvode ne bi trebali smještati u dobru i lošu kategoriju, jer hrana nije crno-bijela. Naša bi se prehrana trebala podudarati s našim potrebama te životnim stilom, pa se tako treba obraćati i pažnja na količinu sna i stresa.’

Postoji nekoliko malih "caka" koje je dr. Kruljac otkrio sudioniku Luki Veljkoviću, ali za njih je potrebno uložiti i malo truda. Naime, mnogi već na samom početku žele ostvariti zavidne rezultate bez ijedne kapljice znoja, a nerijetko osjećaju razočaranje kad ne dostignu ciljeve koji su ionako nedostižni. U prvih mjesec dana moguće je izgubiti višak neželjenih kilograma, a potrebno je iz prehrane izbaciti nekoliko namirnica poput kruha, tjestenine, riže, slatkiša te ih zamijeniti zdravim alternativama.

Psihoterapeutkinja Renata Debartoli razgovarala je s Lukom o odnosu s roditeljima. Kako često naši roditelji pretjeranom brigom pokazuju djeci da su nesposobni i da ne mogu sami. Razgovarali su i o oprostu prema sebi i prema drugima, jer neovisno o tome što je sve prošao Luka je s vremenom u roditeljima našao veliku podršku i promijenio svoj odnos kako prema sebi tako i prema njima. Pružili su mu podršku u mršavljenju, majka sudjeluje u zajedničkim šetnjama i treninzima a otac mu se isto potrudio smršaviti i prepolovio se u zadnje dvije godine.



Koji je Lukin sljedeći korak?

U sljedećoj epizodi naša zadaća je bila oprezno opipati Lukine granice kako bi mogli naći savršenu ravnotežu za treću epizodu u kojoj ga trebamo slomiti - kako bi se ponovno izgradio. U tome nam pomaže naša najpoznatija daljinska plivačice - Dina Levačić.

Foto: Net.hr