Danijela Dvornik objavila fotografiju u spavaćici: 'Morala sam uhvatiti daha i doći k sebi'

Spisateljica i influencerica Danijela Dvornik (56), poznata po svom iskrenom pristupu životu koji dijeli sa svojim brojnim pratiteljima, novom je objavom otkrila zašto je posljednjih tjedana bila manje aktivna na društvenim mrežama. Nakon kratkog predaha, javila se iz topline svog doma na otoku Braču, podijelivši trenutak jutarnjeg mira koji joj je, kako kaže, bio prijeko potreban.

Trenuci mira prije novih izazova

Na fotografiji Danijela pozira u opuštenom izdanju, sjedeći na kauču u tamnoplavoj čipkastoj spavaćici, dok u pozadini gori vatra u modernom kaminu. U opisu je dočarala idiličnu atmosferu subotnjeg jutra, ističući kako uživa u tišini i mirisu kave prije odlaska na trening. "Obično subotnje jutro prije nego odem na trening. Nema veće sreće od jutarnje tišine i mira, ugrijane kuće i mirisa kave. Čak ni radio nisam upalila da remetim ove trenutke", napisala je.

U nastavku je objasnila i razloge svog povlačenja s društvenih mreža, što je potez s kojim su se mnogi mogli poistovjetiti. "Ponekad si zaželim ovakva jutra. Nisam u zadnje vrijeme aktivna na IG, i to je u redu. Dođe vrijeme kad se moram malo udaljiti, uhvatiti daha i doći k sebi", poručila je iskreno. Njezini su je pratitelji odmah obasuli porukama podrške, a među komentarima su se nizale pohvale poput "Predivna", "Medena baka" i "Uživaj draga Danijela".

Planovi za preuređenje doma

Čini se da je ovaj period punjenja baterija bio uvertira u nove projekte koji je čekaju u 2026. godini. Naime, samo nekoliko dana prije ove objave, početkom siječnja, Danijela je najavila kako planira "facelifting" svoje kuće u Sutivanu, koju je temeljito adaptirala još 2021. godine.

Kako je otkrila, planira ugraditi novu kuhinjsku radnu ploču od bijelog kvarca, obojiti zidove u umirujuće tonove kadulje te stvoriti galerijski prostor za svoju kolekciju umjetnina. Dnevni boravak dobit će novi maslinastozeleni naslonjač, a planira i renovirati LED kamin, koji se vidi i na njezinoj posljednjoj fotografiji. Osim toga, namjerava ugraditi i klizna vrata za prostor praonice. Ovo je samo nastavak njezinih građevinskih pothvata, s obzirom na to da je tijekom 2025. godine radila i na preuređenju male kuće unutar svog maslinika, s ciljem stvaranja društvene oaze.

Nakon kratkog odmora od javnosti, čini se da je Danijela Dvornik spremna za nove izazove, a njezini pratitelji s nestrpljenjem iščekuju vidjeti transformaciju njezinog doma.