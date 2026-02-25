Inter povukao potez koji je podijelio navijače: Evo što će biti sa Sučićevim trenerom

Šok u Milanu pretvorio se u pravu noćnu moru. Nakon poraza u Norveškoj, Inter Milan je na San Siro doživio novi udarac protiv FK Bodø/Glimt i s ukupnih 5:2 ispao iz UEFA Champions League. Talijanski mediji govorili su o katastrofi i jednoj od najvećih senzacija natjecanja.

Umjesto očekivane smjene, uslijedio je preokret iza kulisa. Uprava na čelu s Giuseppe Marotta odlučila je pružiti podršku treneru Cristian Chivu, i to novim ugovorom do 2028. godine, uz opciju produljenja i povišicu.

Chivu, koji je klupu preuzeo nakon odlaska Simone Inzaghi, već je ranije bio pod povećalom nakon teškog poraza od Paris Saint-Germain u finalu prošle sezone. Ipak, čelnici vjeruju da je nadmašio očekivanja i da momčad vodi prema naslovu u Serie A, unatoč europskom debaklu.

