Australski heroj Ahmed dobio ček od 1.5 milijuna eura, njegova reakcija će vas ostaviti bez teksta

Ahmed al Ahmed, čovjek koji je oteo oružje jednom od napadača tijekom terorističkog napada na australskoj plaži Bondi, primio je u petak ček na više od 1.65 milijuna američkih dolara (približno 1,45 milijuna eura). Novac je prikupljen donacijama desetaka tisuća ljudi diljem svijeta, piše Reuters.

Podsjetimo, al Ahmed se sakrio iza parkiranih automobila prije nego što je s leđa jurnuo na jednog od napadača, oteo mu oružje i oborio ga na tlo. Pritom je zadobio prostrijelne rane, nakon što je na njega zapucao drugi napadač. Trenutno se oporavlja u bolnici nakon operacije.

Here is the video of him saving lives

— Rana Y. (@YogeshRanaChd) December 14, 2025

Ogroman ček u njegovom bolničkom krevetu uručio mu je Zachery Dereniowski, influencer na društvenim mrežama i suorganizator kampanje na platformi GoFundMe. Ocu dvoje djece uručen je ček na točno 2.533.585 australskih dolara.

U prikupljanju sredstava sudjelovalo je više od 43.000 ljudi diljem svijeta, uključujući milijardera i menadžera hedge fonda Billa Ackmana, koji je donirao 99.999 australskih dolara. Ahmeda su u bolnici posjetili i australski premijer te premijer države kako bi pohvalili njegovu hrabrost.

— hijabnaqvi (@hijabnaqvipan) December 19, 2025

Ahmed: 'Zaslužujem li to?'

Kada mu je uručen ček, Ahmed je upitao: "Zaslužujem li to?", na što je Dereniowski odgovorio: "Svaki novčić". Na pitanje što bi poručio ljudima koji su donirali, Ahmed je rekao: "Da stojimo jedni uz druge, sva ljudska bića. I zaboravimo sve loše... i nastavimo spašavati živote."

"Kada sam spasio ljude, učinio sam to od srca jer je bio lijep dan, svi su uživali slaveći, sa svojom djecom, ženama, muškarcima, tinejdžerima, svi, svi su bili sretni i zaslužuju, zaslužuju uživati", dodao je Ahmed, podižući svoju neozlijeđenu šaku u zrak.

"Ova zemlja (je) najbolja zemlja na svijetu, najbolja zemlja na svijetu, ali nećemo stajati i samo gledati - dosta je. Bog čuvao Australiju. Aussie, Aussie, Aussie." Vlasnik trgovine duhanom nije rekao što planira učiniti s novcem.

Ahmed (43) napustio je svoj rodni grad u sirijskoj sjeverozapadnoj provinciji Idlib prije gotovo 20 godina kako bi potražio posao u Australiji.

Podsjetimo, u napadu u nedjelju ubijeno je petnaest ljudi, a deseci su ranjeni nakon što su dvojica napadača otvorila vatru na ljude koji su na poznatoj plaži slavili Hanuku, židovski festival svjetla. Vlasti su priopćile da su napad izveli 50-godišnji otac, kojeg je policija usmrtila, i njegov 24-godišnji sin, koji je u kritičnom stanju.

