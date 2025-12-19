Posljednji mladi Mjesec u 2025. donosi veliku sreću: Neki znakovi bi se čak mogli zaručiti

Posljednji mladi Mjesec u 2025. godini stiže nam 20. prosinca, te će biti smješten u optimističnom i pustolovnom znaku Strijelca. Ovaj astrološki događaj, koji se odvija na samom kraju vladavine ovog vatrenog znaka, donosi snažnu energiju za nove početke, širenje vidika i postavljanje vizionarskih ciljeva.

Dok se pripremamo za ulazak u sezonu Jarca i zimski solsticij, ovaj mladi Mjesec poziva nas da sanjamo veliko, ali i da svoje snove utemeljimo u stvarnosti.

Iako će svi osjetiti dašak strijelčevskog optimizma i želje za slobodom, ova lunacija neće biti "lagana". Intenzivni planetarni aspekti, ponajprije napeti kvadrat sa Saturnom i Neptunom u Ribama, skidaju ružičaste naočale i tjeraju nas da se suočimo s iluzijama.

Sve što je gurnuto pod tepih sada izlazi na vidjelo. Ipak, za četiri horoskopska znaka, ovaj će tranzit biti posebno transformativan, donoseći ključne životne prekretnice.

Vrijeme za istinu i ekspanziju s dozom opreza

Energija strijelca potiče nas da tražimo istinu, širimo znanje i steknemo dublje razumijevanje svijeta oko sebe. To je vrijeme kada se lakše oslobađamo stega i hrabrije koračamo prema nepoznatom.

Mladi Mjesec tradicionalno simbolizira sadnju sjemena za budućnost, a u strijelcu, to sjeme nosi potencijal za daleka putovanja, visoko obrazovanje, duhovni rast i potpunu promjenu životne filozofije.

Međutim, kozmička slika ovog tjedna je složena. Prisutnost Marsa u Jarcu daje cijeloj priči prizemljen i praktičan ton, zahtijevajući da naše odluke budu disciplinirane i usmjerene na dugoročne ciljeve. Istovremeno, kvadrat sa Saturnom i Neptunom traži od nas da preispitamo svoja uvjerenja i snove.

Je li naša vizija utemeljena u stvarnosti ili bježimo u fantaziju? Ovo je trenutak kada se od nas traži da spojimo vjeru s formom, a inspiraciju s integritetom. Ovo je prilika za one koji žele ostvariti revolucionaran utjecaj.

Foto: Shutterstock

Znakovi u fokusu: Koga čekaju najveće promjene?

Najveći utjecaj ovog mladog Mjeseca osjetit će četiri horoskopska znaka. Lunacija se događa u tzv. kutnim kućama njihovih natalnih karti, koje predstavljaju četiri temeljna stupa našeg života: identitet, dom, odnose i karijeru. Stoga, promjene koje dolaze bit će duboke i suštinske.

Strijelac: Osobna renesansa i novi identitet

Za strijelce, ovo je najvažniji astrološki događaj godine. Mladi Mjesec u vašem znaku, u vašoj prvoj kući identiteta, označava potpuni osobni reset. Ovo je vaša prilika da okrenete novu stranicu u knjizi života.

Razmislite o drastičnoj promjeni izgleda, pokretanju osobnog projekta o kojem dugo sanjate ili preuzimanju nove liderske uloge. Vaš identitet se mijenja, a vi konačno postajete svoji.

Iako vas novi počeci zovu, budite svjesni da bi neriješeni obiteljski ili kućni problemi mogli zahtijevati vašu hitnu pažnju.

Blizanci: Prekretnice u odnosima i partnerstvima

Dragi blizanci, mladi Mjesec osvjetljava vašu sedmu kuću partnerstva, stavljajući u fokus sve vaše važne odnose. Očekujte velike stvari: sretno zauzeti mogli bi dobiti ponudu za brak ili zaruke, dok bi slobodni mogli upoznati nekoga tko će im proširiti horizonte.

Ova lunacija donosi svježu i avanturističku dinamiku u vaš ljubavni život, ali vas stavlja i na raskrižje. Vrijeme je za donošenje važnih odluka o predanosti i budućnosti veza. Vanjski pritisci s posla mogli bi otežati situaciju, stoga je ključno ignorirati kritičare i slaviti ljubav.

Foto: Shutterstock

Djevica: Novi početak u domu i obitelji

Djevicama mladi Mjesec donosi novi početak u četvrtoj kući doma, obitelji i korijena. Mnogi od vas mogli bi se fizički preseliti, započeti zajednički život s partnerom ili početi planirati proširenje obitelji.

Ako se bojite stereotipa koji dolaze s "gniježđenjem", ne brinite. Vaša jedinstvena sposobnost da unesete kulturu i avanturu u kućno okruženje doći će do izražaja.

Događaji u vašem domu izravno će pokazati gdje trebate postaviti jasnije granice u odnosima. Moguća je čak i prilika za preseljenje u inozemstvo, posebno ako ste u vezi na daljinu.

Ribe: Karijera u fokusu i duhovna obnova

Za ribe, ova lunacija stavlja naglasak na desetu kuću karijere i javnog života, tako što će donijeti jasnoću u vezi s dugoročnim ciljevima.

Ovo je snažan trenutak da razmislite o poslu koji je usklađen s vašom svrhom, a ne samo s plaćom. Ipak, utjecaj se osjeća i na duboko duhovnoj razini. Moguće je da ćete se suočiti s emocionalnom konfuzijom ili mentalnim umorom, što naglašava potrebu za introspekcijom i brigom o sebi.

Ovo je idealno vrijeme za započinjanje dnevnika snova ili meditativne prakse kako biste uskladili svoje ambicije s unutarnjim pozivom.