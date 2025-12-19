FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POTPUNO LUDILO /

Karte za Thompsonov koncert u Splitu i Poreču puštene u prodaju: Evo koliko ljudi čeka u redu

Karte za Thompsonov koncert u Splitu i Poreču puštene u prodaju: Evo koliko ljudi čeka u redu
×
Foto: Matija Habljak/pixsell

Na službenoj stranici za prodaju karata piše kako je važno pridržavati se nekoliko smjernica

19.12.2025.
13:28
Tonia Malić
Matija Habljak/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Danas u 12 sati počela je prodaja karata za dva koncerta Marka Perkovića Thompsona (59) – jedan u splitskoj dvorani Gripe i drugi u sportskoj dvorani Žatika u Poreču. U svega sat vremena, broj ljudi u virtualnoj čekaonici za oba grada premašio je 5000, što potvrđuje veliku potražnju za ulaznicama.

Karte za Thompsonov koncert u Splitu i Poreču puštene u prodaju: Evo koliko ljudi čeka u redu
Foto: Entrio/screenshot

Thompsonovi koncerti tradicionalno privlače veliki broj obožavatelja, a broj karata je ograničen. S obziron na broj ljudi koji strpljivo čeka u virtualnoj čekaonici, jasno je da će oba koncerta biti jako brzo rasprodana. 

Karte za Thompsonov koncert u Splitu i Poreču puštene u prodaju: Evo koliko ljudi čeka u redu
Foto: Entrio/screenshot

Na službenoj stranici za prodaju karata piše kako je važno pridržavati se nekoliko smjernica. Svaki korisnik može kupiti maksimalno 5 ulaznica. Ulaznice se preuzimaju elektronički, a besplatne ulaznice za osobe s 100% invaliditetom dostupne su uz potvrdu. Zbog velike potražnje, preporuča se kupnja putem Entrio.hr, a kupovina na neslužbenim kanalima bit će poništena. Također, korisnicima se savjetuje da izbjegavaju otvaranje više prozora ili uređaja kako bi izbjegli blokadu sustava.

POGLEDAJTE VIDEO: Uzbuna u HDZ-u: Jugoslavija je mrtva, Srba ponestalo, neprijatelje sad traže među Hrvatima

 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POTPUNO LUDILO /
Karte za Thompsonov koncert u Splitu i Poreču puštene u prodaju: Evo koliko ljudi čeka u redu