Karte za Thompsonov koncert u Splitu i Poreču puštene u prodaju: Evo koliko ljudi čeka u redu

Danas u 12 sati počela je prodaja karata za dva koncerta Marka Perkovića Thompsona (59) – jedan u splitskoj dvorani Gripe i drugi u sportskoj dvorani Žatika u Poreču. U svega sat vremena, broj ljudi u virtualnoj čekaonici za oba grada premašio je 5000, što potvrđuje veliku potražnju za ulaznicama.

Foto: Entrio/screenshot

Thompsonovi koncerti tradicionalno privlače veliki broj obožavatelja, a broj karata je ograničen. S obziron na broj ljudi koji strpljivo čeka u virtualnoj čekaonici, jasno je da će oba koncerta biti jako brzo rasprodana.

Foto: Entrio/screenshot

Na službenoj stranici za prodaju karata piše kako je važno pridržavati se nekoliko smjernica. Svaki korisnik može kupiti maksimalno 5 ulaznica. Ulaznice se preuzimaju elektronički, a besplatne ulaznice za osobe s 100% invaliditetom dostupne su uz potvrdu. Zbog velike potražnje, preporuča se kupnja putem Entrio.hr, a kupovina na neslužbenim kanalima bit će poništena. Također, korisnicima se savjetuje da izbjegavaju otvaranje više prozora ili uređaja kako bi izbjegli blokadu sustava.

