Karte za Thompsonov koncert u Splitu i Poreču puštene u prodaju: Evo koliko ljudi čeka u redu
Danas u 12 sati počela je prodaja karata za dva koncerta Marka Perkovića Thompsona (59) – jedan u splitskoj dvorani Gripe i drugi u sportskoj dvorani Žatika u Poreču. U svega sat vremena, broj ljudi u virtualnoj čekaonici za oba grada premašio je 5000, što potvrđuje veliku potražnju za ulaznicama.
Thompsonovi koncerti tradicionalno privlače veliki broj obožavatelja, a broj karata je ograničen. S obziron na broj ljudi koji strpljivo čeka u virtualnoj čekaonici, jasno je da će oba koncerta biti jako brzo rasprodana.
Na službenoj stranici za prodaju karata piše kako je važno pridržavati se nekoliko smjernica. Svaki korisnik može kupiti maksimalno 5 ulaznica. Ulaznice se preuzimaju elektronički, a besplatne ulaznice za osobe s 100% invaliditetom dostupne su uz potvrdu. Zbog velike potražnje, preporuča se kupnja putem Entrio.hr, a kupovina na neslužbenim kanalima bit će poništena. Također, korisnicima se savjetuje da izbjegavaju otvaranje više prozora ili uređaja kako bi izbjegli blokadu sustava.
