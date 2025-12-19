FREEMAIL
OBITELJSKA IDILA /

Mateo Kovačić dirljivom objavom čestitao supruzi Izabel rođendan

Mateo Kovačić dirljivom objavom čestitao supruzi Izabel rođendan
Foto: Igor Kralj/pixsell

Nogometni reprezentativac Mateo Kovačić na svom je Instagramu dirljivom objavom čestitao rođendan svojoj supruzi Izabel

19.12.2025.
13:36
Hot.hr
Igor Kralj/pixsell
Poduzetnica i supruga nogometnog reprezentativca Matea Kovačića (31), Izabel Kovačić (33), proslavila je rođendan. Njezin suprug, hrvatski nogometni reprezentativac i veznjak Manchester Cityja, posvetio joj je emotivnu objavu na Instagramu i otkrio kako su proslavili njezin rođendan.

Obiteljska idila u domu Kovačićevih

Kovačić je sa svojih gotovo osam milijuna pratitelja podijelio fotografije na kojima poziraju sa sinom i kćeri. Slavili su uz balone i tortu koja je privukla pažnju, a na njoj piše: "Sretan rođendan našoj najvažnijoj osobi". Uz fotografije je Mateo napisao kratku, ali snažnu poruku: "Zahvalan za svaki trenutak s tobom. Sretan rođendan". Objava je u kratkom roku prikupila stotine tisuća lajkova i brojne komentare, a među čestitkama su se nizali komentari obožavatelja iz cijelog svijeta, uključujući i one na hrvatskom jeziku poput "Sretan rođendan".

Mateo i Izabel Kovačić slove za jedan od najskladnijih domaćih parova. Podsjetimo, par je zajedno još od 2010. godine. Poznati nogometaš redovito dijeli sretne obiteljske trenutke sa svojim pratiteljima.

POGLEDAJTE VIDEO: Vijest o Lukinom odlasku šokirala svijet: 'Tek tada će biti stvarno tužan dan za nogomet'

Izabel KovačićMateo Kovačić
