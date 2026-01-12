FREEMAIL
PRKOSE MAŠTI /

Nevjerojatno putovanje u utrobu planeta: Ovo je 13 najdubljih rupa na Zemlji

Nevjerojatno putovanje u utrobu planeta: Ovo je 13 najdubljih rupa na Zemlji
Foto: Shutterstock
Od znanstvenih ekspedicija do potrage za resursima, ove rupe pričaju priču o našoj neutaživoj želji za istraživanjem nepoznatog. Ipak, unatoč svim naporima i tehnološkom napretku, najdublja bušotina jedva je zagrebla trećinu Zemljine kore. Ono što se nalazi ispod i dalje ostaje jedna od najvećih misterija našeg planeta.
1 /23
Ljudska je vrsta oduvijek bila opčinjena visinama, no istovremeno nas je privlačila i jednako snažna, gotovo magnetska sila dubine. Dok su jedni gledali prema zvijezdama, drugi su usmjerili pogled prema tlu pod nogama, pitajući se što se krije ispod površine.

Ta znatiželja, pomiješana s pohlepom za resursima i znanstvenom strašću, odvela nas je na nevjerojatno putovanje u utrobu planeta. Istovremeno, priroda je sama stvorila vlastite, zastrašujuće ponore, jame i kanjone koji svojom veličinom prkose mašti, piše Grunge.

Od vrtača koje gutaju čitave šume do bušotina koje sežu dublje od najdubljih oceana, ovo je priča o najdubljim rupama na Zemlji, prirodnim i onima koje je izdubila ljudska ruka.

12.1.2026.
13:49
Antonela Ištvan
Shutterstock
RupaJamaZemlja
