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LUDNICA /

Evo s kim može igrati Dinamo u EL: Plavima prijeti i Crvena Zvezda

Evo s kim može igrati Dinamo u EL: Plavima prijeti i Crvena Zvezda
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Foto: NTB, NTB/Alamy/Profimedia

Svaka pobjeda u ligaškoj fazi donosi 450 tisuća eura, a remi 150 tisuća

27.8.2026.
11:12
Sportski.net
NTB, NTB/Alamy/Profimedia
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Dinamo je porazom od Vikinga ostao bez plasmana u Ligu prvaka, ali europsku sezonu nastavlja u ligaškoj fazi Europske lige. Modri će svoje protivnike doznati u petak na ždrijebu u Monaku.

UEFA je objedinila ceremonije ždrijeba Europske i Konferencijske lige, koje će se održati u Grimaldi Forumu. Program počinje u 13 sati, a prijenos će biti dostupan na kanalu Arena Sport 1.

Ukupno 36 sudionika Europske lige bit će raspoređeno u četiri jakosne skupine. Svaki će klub dobiti po dva protivnika iz svakog šešira, pri čemu će protiv jednoga igrati kod kuće, a protiv drugoga u gostima.

To znači da će svaki sudionik tijekom ligaške faze odigrati osam utakmica protiv osam različitih suparnika, četiri na domaćem i četiri na gostujućem terenu.

Protivnici će biti određeni uz pomoć računala. Nakon što se izvuče ime kluba, pritiskom na gumb sustav će mu dodijeliti osam suparnika i odrediti domaćinstva. Klasično izvlačenje svih kombinacija kuglicama trajalo bi satima, zbog čega se UEFA koristi digitalnim sustavom.

Točne datume i satnice utakmica UEFA bi trebala objaviti najkasnije do subote, 29. kolovoza.

Prema trenutačnim procjenama Dinamo bi ždrijeb trebao dočekati u drugoj jakosnoj skupini. Uz zagrebački klub, mjesto u Europskoj ligi kroz play-off Lige prvaka osigurali su Hapoel Be'er Sheva, NEC Nijmegen, Celtic, Levski Sofija, Lyon i Celje.  Preostalih 12 sudionika bit će poznato nakon uzvratnih utakmica play-offa koje se igraju u četvrtak.

Nastavak natjecanja izborit će 24 od 36 klubova. Osam najbolje plasiranih momčadi iz ligaške faze izborit će izravan plasman u osminu finala. Klubovi koji završe između devetog i 24. mjesta igrat će dodatni play-off za prolazak u osminu finala, dok će za momčadi od 25. do 36. pozicije europska sezona završiti.

Osim sportskog uspjeha, klubove očekuju i značajne financijske nagrade. Svaka pobjeda u ligaškoj fazi donosi 450 tisuća eura, a remi 150 tisuća.

Premije za rezultate u nokaut-fazi iznose:

pobjednik: 15,14 milijuna eura

finalist: 8,15 milijuna eura

polufinalisti: 4,89 milijuna eura

četvrtfinalisti: 2,91 milijun eura

sudionici osmine finala: 2,04 milijuna eura

sudionici play-offa za osminu finala: 349 tisuća eura

Dinamo će tako u petak doznati svih osam protivnika u ligaškoj fazi, a dobra europska sezona Modrima bi, uz rezultatski uspjeh, mogla donijeti i višemilijunsku zaradu.

Dinamo ZagrebEuropska LigaFinancijeEuropsko Proljeće
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