Stručnjaci zabrinuti zbog novog trenda: Na tržištu su smrtonosne tablete s glavom Donalda Trumpa
Zanimljivo je da ovo nije prvi put da se lik američkog predsjednika koristi u narkobiznisu. Njemačka policija je još 2017. godine zaplijenila tisuće narančastih tableta identičnog oblika
Nizozemski institut za ovisnosti i mentalno zdravlje Trimbos izdao je hitno upozorenje za korisnike zbog pojave iznimno opasnih i potencijalno smrtonosnih tableta ekstazija koje su oblikovane u liku američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Ugledni institut objavio je crveno upozorenje nakon što je nekoliko spornih tableta nedavno predano u mreži centara koji građanima omogućuju besplatno i anonimno testiranje droge prije konzumacije.
"Apsolutno nemojte koristiti ove tablete“, poručili su s instituta.
Zabrinjavajuća analiza
Laboratorijske analize otkrile su da ove neobične tablete sadrže opasnu visoku koncentraciju supstance PMMA (para-metoksimetamfetamin). Riječ je o kemikaliji koja je po djelovanju slična MDMA-u, glavnom sastojku ekstazija, ali nosi drastično veće zdravstvene rizike.
Stručnjaci naglašavaju da PMMA djeluje znatno sporije od klasičnog MDMA-a. Upravo to predstavlja najveću zamku za korisnike koji mogu pomisliti da prva tableta "ne radi“, što ih lako može navesti da uzmu novu dozu i tako se predoziraju.
Korištenje ovih tableta, upozoravaju stručnjaci, može izazvati opasno pregrijavanje tijela s mogućim smrtonosnim posljedicama.
Objavili su fotografiju tableta na kojima se s jedne strane nalazi prikaz Trumpove glave, dok su s druge strane utisnuti natpisi "NL“ i "Trump“.
Glasnogovornica instituta Anniek Groothuis izjavila je za Associated Press kako za sada nemaju prijavljenih slučajeva težih trovanja ili smrtnih ishoda koji bi se direktno povezivali s ovim tabletama.
Nije prvi put da je Trump na tabletama
Iako su proizvodnja, prodaja i posjedovanje ekstazija u Nizozemskoj strogo ilegalni, droga je i dalje vrlo prisutna, posebice u noćnim klubovima i na festivalima elektroničke glazbe. Prema službenom vladinom izvješću iz 2024. godine, procjenjuje se da oko 550.000 ljudi u toj zemlji godišnje konzumira ekstazi.
Zanimljivo je da ovo nije prvi put da se lik američkog predsjednika koristi u narkobiznisu. Njemačka policija je još 2017. godine zaplijenila tisuće narančastih tableta identičnog oblika.