Stručnjaci zabrinuti zbog novog trenda: Na tržištu su smrtonosne tablete s glavom Donalda Trumpa

Nizozemski institut za ovisnosti i mentalno zdravlje Trimbos izdao je hitno upozorenje za korisnike zbog pojave iznimno opasnih i potencijalno smrtonosnih tableta ekstazija koje su oblikovane u liku američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Ugledni institut objavio je crveno upozorenje nakon što je nekoliko spornih tableta nedavno predano u mreži centara koji građanima omogućuju besplatno i anonimno testiranje droge prije konzumacije.

"Apsolutno nemojte koristiti ove tablete“, poručili su s instituta.

Zabrinjavajuća analiza

Laboratorijske analize otkrile su da ove neobične tablete sadrže opasnu visoku koncentraciju supstance PMMA (para-metoksimetamfetamin). Riječ je o kemikaliji koja je po djelovanju slična MDMA-u, glavnom sastojku ekstazija, ali nosi drastično veće zdravstvene rizike.

Stručnjaci naglašavaju da PMMA djeluje znatno sporije od klasičnog MDMA-a. Upravo to predstavlja najveću zamku za korisnike koji mogu pomisliti da prva tableta "ne radi“, što ih lako može navesti da uzmu novu dozu i tako se predoziraju.

Korištenje ovih tableta, upozoravaju stručnjaci, može izazvati opasno pregrijavanje tijela s mogućim smrtonosnim posljedicama.

Objavili su fotografiju tableta na kojima se s jedne strane nalazi prikaz Trumpove glave, dok su s druge strane utisnuti natpisi "NL“ i "Trump“.

How will President Trump react? The pills even have a Golden Era colour. 😳#Dutch institute warns of Trump-shaped ecstasy pills | AP News https://t.co/I7ul55voYZ pic.twitter.com/lVhaTSGSZa — SH1954 Silvia (@SH19544) August 28, 2026

Glasnogovornica instituta Anniek Groothuis izjavila je za Associated Press kako za sada nemaju prijavljenih slučajeva težih trovanja ili smrtnih ishoda koji bi se direktno povezivali s ovim tabletama.

Nije prvi put da je Trump na tabletama

Iako su proizvodnja, prodaja i posjedovanje ekstazija u Nizozemskoj strogo ilegalni, droga je i dalje vrlo prisutna, posebice u noćnim klubovima i na festivalima elektroničke glazbe. Prema službenom vladinom izvješću iz 2024. godine, procjenjuje se da oko 550.000 ljudi u toj zemlji godišnje konzumira ekstazi.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da se lik američkog predsjednika koristi u narkobiznisu. Njemačka policija je još 2017. godine zaplijenila tisuće narančastih tableta identičnog oblika.

German police seized around 5,000 ecstasy tablets shaped like the head of President Trump https://t.co/cDKLSyNz6g pic.twitter.com/YGxl3P0716 — CNN (@CNN) August 26, 2017