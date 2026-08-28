Od minimalne plaće do šesteroznamenkaste zarade: Ona je hobi pretvorila u uspješan posao

Prije manje od godinu dana, 25-godišnja Chloe Lovett radila je za minimalnu plaću u lokalnom spa centru, a rabljenu odjeću prodavala je putem internetske aplikacije radi dodatne zarade.

Danas je vlasnica uspješnog posla koji joj dnevno donosi prihod do 465 eura, a procjenjuje se da će do kraja godine ostvariti ukupan prihod od oko 116.000 eura. Njezina priča primjer je uspješne transformacije hobija u profitabilan poslovni pothvat, piše Metro.

Poslovni počeci sa skromnim ulaganjem

Chloe Lovett iz Kenta godinama je povremeno koristila aplikaciju za preprodaju odjeće kako bi dopunila svoja primanja. Unatoč povremenim prekidima, zadržala je strast prema modi. Prošlog rujna donijela je ključnu poslovnu odluku.

"Koristila sam aplikaciju samo za malo novca sa strane. No, u rujnu sam odlučila dati sve od sebe i vidjeti kamo će me to odvesti", objašnjava.

Napustila je stalni posao i u potpunosti se posvetila izgradnji vlastitog brenda. U početnoj fazi poslovanja podršku joj je pružao partner Jake, koji je preuzimao logističke zadatke prijevoza i prikupljanja odjeće od klijenata, koju je zatim skladištila i prodavala iz svog doma.

Od kućne prodaje do vlastite trgovine

Poslovanje se razvijalo brže od očekivanja. Zbog rasta obujma posla, ubrzo se suočila s nedostatkom prostora, a logistički izazovi postali su veći. Stoga je u svibnju ove godine otvorila svoju prvu fizičku trgovinu "Lovett Or List It", smještenu u bivšoj općinskoj zgradi. Trgovina, s odjećom organiziranom po bojama i veličinama, brzo je stekla popularnost na lokalnoj razini.

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"Potpuno sam popunjena šest dana u tjednu. Vlada nevjerojatna gužva. Nisam ni sanjala da će se posao ovako brzo razviti", kaže Chloe.

Njezin poslovni model, kako prenose britanski mediji, jednostavan je i učinkovit. Otkupljuje odjeću od klijenata po kilogramu, a zatim je preprodaje putem interneta i u fizičkoj trgovini. Fokus je na bezvremenskim odjevnim komadima koji nisu podložni kratkotrajnim modnim trendovima. "Nevjerojatno je što sve ljudi imaju u ormarima, a nikada ne nose", ističe ona.

Izazovi, podrška i planovi za budućnost

Iako fizička trgovina posluje uspješno, većina prihoda i dalje dolazi od internetske prodaje. Nedavno je pokrenula i vlastitu web stranicu kako bi dodatno osnažila online prisutnost. Trenutno je jedina zaposlenica, a društvo joj u trgovini često pravi njezina kujica Dolly, koja je postala popularna među kupcima. "Kada Dolly nije u trgovini, svatko tko uđe pita gdje je. Plaću dobiva u poslasticama!", smije se Chloe.

"Mislila sam da nitko ne zna tko sam i što radim. No, posao je očito eksplodirao. Sada novac pristiže, ali vrlo sam štedljiva i neću ga samo tako potrošiti", navodi.

Put koji je prešla od početka poslovanja u rujnu prošle godine do danas bio je značajan, no Lovett ovo smatra tek početkom. Planira preseljenje u veći poslovni prostor i zapošljavanje prvih radnika u idućih šest mjeseci. "Mnogi su mi govorili da nekoga zaposlim, ali uživam sama raditi svaki aspekt posla. Dajte mi šest mjeseci i sigurno će mi trebati pomoć, no zasad uživam u svom društvu", priznaje i zaključuje: "Definitivno sam donijela ispravnu odluku. Obožavam raditi sama i raditi ono što želim."

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