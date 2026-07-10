Bogati je plaćaju na tisuće eura za ono što sami ne žele raditi, no postoji jedna mana

Dok je za većinu to rutinski kućanski posao, za Abbie Manning (30) raspakiravanje namirnica postalo je izvor prihoda koji nadmašuje mnoga očekivanja. Radi kao osobni "concierge", pružajući podršku zaposlenim profesionalcima i imućnim klijentima u organizaciji njihovih života.

Jedan od njezinih najtraženijih, ali i najneobičnijih zadataka, jest organizacija hrane i pića u luksuznim vilama za odmor. Iako danas zarađuje i do četiri puta više nego prije, Abbie otkriva da život u službi imućne klijentele nosi sa sobom i izazove koji se ne mogu mjeriti novcem, piše The Sun.

Rad za imućne klijente

Njezin je posao iznimno dinamičan. Jedan dan može provesti organizirajući namirnice u vili u Devonu, dok već sljedeći angažira privatne kuhare, planira ekskluzivne događaje ili putuje Europom kako bi nadgledala luksuzna imanja. Usluga koja je stekla znatnu popularnost na društvenim mrežama upravo je raspakiravanje namirnica za klijente koji borave u skupocjenim kućama za odmor.

"Mogu primiti i raspakirati unaprijed naručenu dostavu hrane kako bi sve bilo spremno za njihov dolazak ili mogu osobno obaviti kupnju i u potpunosti opskrbiti nekretninu prije nego što gosti stignu", objašnjava Abbie.

"Za mnoge ljude koji putuju na odmor, osobito za obitelji, ogroman je luksuz stići u vilu gdje je hladnjak već pun, pića ohlađena, a sve namirnice raspakirane i organizirane. To im omogućuje da se odmah opuste i uživaju, umjesto da prvu večer odmora provedu u supermarketu", dodaje.

Svoje radne zadatke redovito objavljuje na društvenim mrežama, gdje pratitelji s iznenađenjem reagiraju na postojanje takve profesije. "Većina komentara svodi se na 'trebam te u svom životu' ili su ljudi iskreno šokirani da poslovi poput ovoga postoje izvan filmskog svijeta", navodi Abbie.

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Velika zarada

Njezinu klijentelu uglavnom čine vlasnici tvrtki, prezaposleni profesionalci i pojedinci visoke platežne moći. Usluga se temelji na povjerenju, budući da joj klijenti povjeravaju upravljanje svojim domovima, rasporedima i osobnim poslovima.

Klijenti zahtijevaju besprijekorno iskustvo odmora od samog početka, što uključuje i savršeno organiziranu kuhinju. Abbie ističe i financijsku isplativost posla.

"Prelazak s posla sa skromnom satnicom na rad u jahting industriji, a zatim na vođenje vlastitog posla, učetverostručio je vrijednost mog vremena", kaže.

Gubitak privatnosti i dostupnost 24/7

Ipak, karijera u svijetu luksuza nosi i značajne izazove. Najveći od njih, priznaje Abbie, jest nemogućnost potpunog "isključivanja" od posla.

"Čak i kad putujem ili tehnički imam mirniji dan, neprestano provjeravam e-poštu, odgovaram klijentima ili rješavam probleme u pozadini. Planovi se stalno mijenjaju i morate biti sposobni brzo razmišljati i pronalaziti rješenja", objašnjava.

Klijenti očekuju dostupnost 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, a zahtjevi se mogu pojaviti u bilo koje doba. To često znači da osobni asistent mora biti spreman otkazati vlastite planove i u potpunosti se podrediti potrebama poslodavca. Uz fleksibilnost, diskrecija je od presudne važnosti. Osobni asistenti imaju uvid u najintimnije detalje života svojih klijenata, stoga se od njih očekuje apsolutna povjerljivost. Svako narušavanje tog povjerenja može rezultirati trenutačnim otkazom i krajem karijere u ovoj usko specijaliziranoj i dobro povezanoj industriji.

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