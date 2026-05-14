Oglasio se Zrinjski: Evo što kaže o statusu Štimca

U četvrtak ujutro kao grom iz vedrog neba objavljena je informacija kako će Zrinjski smijeniti Igora Štimca. Budući da je samo nekoliko sati ranije klub iz Mostara osvojio Kup Bosne i Hercegovine, odnosno svoj drugi trofej ove sezone, ta je informacija šokirala mnoge.

U međuvremenu se Net.hru javio Marijo Tot, pomoćni trener Zrinjskog, koji je te glasine demantirao, a sada je isto učinio i sam klub.

"HŠK Zrinjski Mostar želi demantirati medijske napise vezane uz status šefa stručnog stožera Igora Štimca. Klub objavljene informacije smatra netočnima, neprovjerenima i krajnje neprimjerenima, osobito zbog činjenice da su plasirane neposredno nakon osvajanja Kupa BiH, odnosno drugog osvojenog trofeja u ovoj sezoni. Fokus momčadi i stručnog stožera ostaje isključivo na završnim izazovima u prvenstvu i ostvarenju zacrtanih ciljeva", napisali su iz bosanskohercegovačkog kluba.

Podsjetimo, Štimac i njegov stručni stožer preuzeli su Zrinjski u kolovozu prošle godine, te su od tada osvojili Kup BiH i Superkup, dok su u Konferencijskoj ligi prošli skupinu. U prvenstvu su pak podbacili i završili drugi, no bez obzira na to njihov bi otkaz bio veliko iznenađenje.