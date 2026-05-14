KRAJNJE NEPRIMJERENO /

Oglasio se Zrinjski: Evo što kaže o statusu Štimca

Oglasio se Zrinjski: Evo što kaže o statusu Štimca
Foto: Vince Mignott/DeFodi Images/Profimedia

Plemići su pod vodstvom Štimca ostvarili 30 pobjeda u 54 utakmice. U preostala 24 susreta ostvarili su po 12 remija i 12 poraza.

14.5.2026.
15:36
Sportski.net
U četvrtak ujutro kao grom iz vedrog neba objavljena je informacija kako će Zrinjski smijeniti Igora Štimca. Budući da je samo nekoliko sati ranije klub iz Mostara osvojio Kup Bosne i Hercegovine, odnosno svoj drugi trofej ove sezone, ta je informacija šokirala mnoge.

U međuvremenu se Net.hru javio Marijo Tot, pomoćni trener Zrinjskog, koji je te glasine demantirao, a sada je isto učinio i sam klub.

"HŠK Zrinjski Mostar želi demantirati medijske napise vezane uz status šefa stručnog stožera Igora Štimca. Klub objavljene informacije smatra netočnima, neprovjerenima i krajnje neprimjerenima, osobito zbog činjenice da su plasirane neposredno nakon osvajanja Kupa BiH, odnosno drugog osvojenog trofeja u ovoj sezoni. Fokus momčadi i stručnog stožera ostaje isključivo na završnim izazovima u prvenstvu i ostvarenju zacrtanih ciljeva", napisali su iz bosanskohercegovačkog kluba.

Podsjetimo, Štimac i njegov stručni stožer preuzeli su Zrinjski u kolovozu prošle godine, te su od tada osvojili Kup BiH i Superkup, dok su u Konferencijskoj ligi prošli skupinu. U prvenstvu su pak podbacili i završili drugi, no bez obzira na to njihov bi otkaz bio veliko iznenađenje.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
