SRUŠEN RIVAL /

Mostar u ekstazi: Zrinjski dočekan u velikom slavlju nakon osvojenog Kupa BiH

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Nakon što ga je publika dozvala, slavlju se priključio i trener Igor Štimac koji je podigao pokal Kupa BiH.

14.5.2026.
11:43
Hina
Denis Kapetanovic/PIXSELL
 U zapadnome dijelu Mostara organiziran je veliki doček nogometaša Zrinjskog, koji su sezonu osvojili Kup BiH pobijedivši ukupno 2:1 gradskoga rivala Veleža u dva odigrana susreta.   

Najbučnije je bilo ispred stadiona, gdje su navijači pjesmom, bakljama i skandiranjem “Zrinjski Mostar” i “Šampioni” pozdravili igrače i stručni stožer.

Slavlju su se pridružili i nogometaši mostarske momčadi, koji su otvorili šampanjac i zapalili baklje zajedno s navijačima.

Nakon što ga je publika dozvala, slavlju se priključio i trener Igor Štimac koji je podigao pokal Kupa BiH.

Plemići su u nervoznom finalnom susretu, koji je prekidan zbog bacanja topovskih udara na igrače Zrinjskog, protiv gradskog rivala Veleža osvojili Kup BiH i potvrdili još jednu uspješnu sezonu. Scena sa slavlja pogledajte OVDJE

