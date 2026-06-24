Imala je 227 kilograma, danas ima 91 kilogram manje: 'Vratila sam svoj život'

Još prije dvije godine Rhiannon Chihi iz britanskog Essexa težila je oko 227 kilograma, a liječnici su je upozoravali da, ako ništa ne promijeni, možda neće doživjeti ni trideseti rođendan. To ju je, naravno, prestrašilo. No uobičajene metode nisu djelovale. Dijete, injekcije i vježbanje kao da nisu imali učinka. Ipak nije odustala i na kraju je uspjela. Put je, međutim, bio težak.

Rhiannon priznaje da su je problemi s težinom pratili još od djetinjstva. Zbog viška kilograma bila je izložena zadirkivanju, izolaciji i maltretiranju od strane vršnjaka. Hrana joj je postupno postala bijeg od stresa i neugodnih emocija. Priznaje da je ponekad jela potajno, primjerice u toaletu. Izgubila je i prijatelje, jer se druga djeca nisu htjela družiti s njom zbog straha od ismijavanja. S 19 godina njezina je težina dosegla oko 227 kilograma i počela ozbiljno ugrožavati njezino zdravlje.

''Imala sam osjećaj kao da život promatram kroz staklo. Vidjela sam kako bih željela živjeti, ali nisam mogla do toga doći'', prisjeća se ova mlada žena.

Bezuspješno je isprobala brojne dijete

Svakodnevne aktivnosti postajale su sve teže. Kupnja odjeće bila je, kaže, ponižavajuća, a stalno je morala razmišljati hoće li je stolica izdržati ili hoće li se negdje moći udobno smjestiti. Bezuspješno je isprobala brojne dijete i moderne lijekove za mršavljenje. Ništa nije pomagalo.

Nakon mjeseci traženja rješenja odlučila se za barijatrijsku operaciju, odnosno kirurško liječenje pretilosti. U Velikoj Britaniji zahvat je bio preskup, pa ga je odlučila obaviti u Turskoj. Putem specijalizirane tvrtke osigurala je operaciju za oko 2600 funti. Liječnici su joj napravili tzv. sleeve gastrektomiju, pri kojoj se značajno smanjuje volumen želuca. Gubitak kilograma tako nije rezultat uklanjanja masti, nego manjeg želuca i manjeg unosa hrane.

Uskoro su se počeli vidjeti rezultati. U sedam mjeseci izgubila je oko 91 kilogram, što je približno 40 posto njezine početne težine.

Foto: -/Jam Press/Profimedia

Operacija nije bila čarobno rješenje

Rhiannon naglašava da sama operacija nije bila čarobno rješenje. Uslijedile su promjene u prehrani, redovita tjelesna aktivnost i velika doza discipline.

''Ne radi se samo o tome koliko sam smršavjela. Radi se o tome da sam vratila svoj život. Prvi put imam osjećaj da idem u pravom smjeru“, kaže. Istodobno nestaju strah i stres, a dolazi samopouzdanje.

Iako je pred njom još dug put, danas se više ne osjeća kao osoba zarobljena u vlastitom tijelu. Umjesto toga počinje uživati u životu koji joj je donedavno bio gotovo nedostižan.

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