Odlazak još jednog ministra! RTL Danas doznaje: Primorac kandidat za potpredsjednika EIB-a

Kako doznaje RTL Danas, ministar financija i potpredsjednik Vlade Marko Primorac kandidat je za potpredsjednika Europske investicijske banke.

Primorac tako odlazi iz Banskih dvora, a novi ministar bi se mogao znati već do kraja dana.

Europska investicijska banka ima osam potpredsjednika, a sada je, po prvi put otkad smo ušli u Europsku uniju, prema dogovoru između "klastera" zemalja srednje Europe, odnosno Hrvatske, Mađarske i Poljske, mjesto pripalo Hrvatskoj, a sam Primorac izrazio je želju da upravo on bude kandidat, što je predsjednik Vlade Andrej Plenković i prihvatio.

Plenković će tako ponovno morati zamijeniti jednog ministra...

Što je Europska investicijska banka?

EIB je financijska institucija Europske unije koja pruža dugoročne zajmove i investicije za projekte koji potiču gospodarski rast, zapošljavanje i održivost u državama članicama EU-a i izvan nje. Sjedište joj je u Luksemburgu, a u vlasništvu je država članica EU-a. EIB financira projekte u područjima kao što su klimatska tranzicija, inovacije, infrastruktura i podrška malim i srednjim poduzećima, često uz vrlo povoljne uvjete. Ujedno je i najveća multilateralna razvojna banka na svijetu po obujmu kredita i ulaganja.

Na čelu EIB-a je Nadia Calvino, španjolska ekonomistica i odvjetnica koja je bila zamjenica premijera Španjolska. Uz nju je na čelu banke osmero potpredsjednika koji imaju neki imaju mandate na tri godine, a neki na šest. Trajanje mandata ovisi o dogovoru osnivača banke, a potpredsjednik iz Hrvatske bi trebao dobiti mandat na tri godine.

