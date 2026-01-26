Cifra, boli glava! Pogledajte koliko će Marko Primorac zarađivati na novom radnom mjestu

Ministar i potpredsjednik Vlade Marko Primorac odlazi iz Banskih dvora. Kako je RTL Danas ranije prvi objavio, Primorac je kandidat za potpredsjednika Europske investicijske banke.

Europska investicijska banka ima osam potpredsjednika, a sada je, po prvi put otkad smo ušli u Europsku uniju, prema dogovoru između "klastera" zemalja srednje Europe, odnosno Hrvatske, Mađarske i Poljske, mjesto pripalo Hrvatskoj.

Prema pravilu koje je 1958. godine utvrdio Odbor guvernera, predsjednik EIB-a prima istu mjesečnu plaću kao i predsjednik Europske komisije, a potpredsjednici Europske investicijske banke primaju istu mjesečnu plaću kao i potpredsjednici Europske komisije.

Koliko će zarađivati?

Prema pisanju Bilda, osnovna plaća predsjednice Ursule von der Leyen iznosi oko 34.800 eura mjesečno, a potpredsjednika Europske komisije oko 25.000 eura mjesečno. Nema nikakve potvrde je li riječ o neto ili bruto iznosu.

Imovinska kartica ministra financije

Marko Primorac kao ministar financija imao je mjesečna primanja od 4.793 eura. Ostvarivao je dodatni prihod od 182 eura mjesečno predajući na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, dok je od imovine i imovinskih prava prihodovao još oko 600 eura mjesečno.

Njegova supruga zaposlena je u Središnjem registru osiguranika, gdje prima plaću u iznosu od 2.986 eura, a dodatno ostvaruje i 265 eura mjesečno po osnovi drugog dohotka. Obitelj Primorac istodobno otplaćuje kredit, za koji mjesečno izdvajaju 262 eura.

U imovinskoj kartici navodi se stan u Zagrebu procijenjen na 180.000 eura te oranica na području Zagreba vrijedna 90.000 eura. Primorac je vlasnik osobnog automobila BMW 520d iz 2017. godine, čija se vrijednost procjenjuje na 24.000 eura. On i supruga zajednički posjeduju dionice niza tvrtki, među kojima su Slatinska banka, Hrvatski telekom, Končar, Liburnia Riviera Hoteli, Luxima i Božjakovina, kao i trezorske zapise i državne obveznice.

Prije mandata ministra

Primorac i njegova supruga na početku njegova ministarskog mandata posjedovali su veći broj dionica, uključujući udjele u tvrtkama poput Snh Bete, HT-a, Končara, FTB Turizma, Liburnia Riviera Hotela, Lux ulaganja, Snpectinatusa, SB-S-a, Snh Alfe, ICF-a i Božjakovine, dok u tom razdoblju nisu imali ulaganja u trezorske zapise ni državne obveznice.

Na štednim računima Primorac, njegova supruga i njihova djeca raspolažu s ukupno 78.000 eura, dok sam ministar dodatno ima štednju u iznosu od 16.000 švicarskih franaka i 15.000 američkih dolara.

Ulaskom u Vladu, Primorac je pretrpio značajan financijski gubitak. Preuzimanjem ministarske funkcije morao se odreći gotovo svih drugih poslovnih angažmana i pripadajućih prihoda, čime je ostao bez približno 117.500 eura godišnje. Za razliku od većine dužnosnika on vlastitu tvrtku nije prenio na drugu osobu već ju je zatvorio.

