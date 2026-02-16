Iskoristite priliku za kupovinu zlata i srebra po neponovljivim uvjetima

Za ulagače u Hrvatskoj ključno pitanje danas je što se događa s novcem koji stoji neiskorišten. Uz niske kamate na štednju i trajni pritisak inflacije, pasivnost ima svoju cijenu. Ako razmišljate o zaštiti vrijednosti svoje štednje i prvom koraku prema ulaganju u plemenite metale, upravo sada je trenutak za informiranu odluku.

Dugoročni podaci pokazuju zašto zlato i srebro imaju posebno mjesto u portfeljima velikih ulagača poput BlackRocka ili američke banke JP Morgan Chase. Cijena zlata dugoročno raste više od 800% tijekom posljednjih dvadeset godina što čini prosječni rast od oko 11% godišnje kroz zadnja dva desetljeća. Srebru je cijena također rasla preko 800% u posljednja dva desetljeća, a u zadnjih pet godina čak 211%, nadmašivši time rast cijene zlata u postotnom smislu.

Zašto središnje banke kupuju zlato?

Zlato desetljećima ima jasnu ulogu u zaštiti imovine od inflacije, geopolitičkih nestabilnosti i slabljenja valuta. Kada cijene privremeno padnu, njegova zaštitna funkcija ne nestaje — postaje dostupnija.

Prema procjenama analitičara, svjetske središnje banke ove bi godine mogle kupiti više od 800 tona zlata. Same Sjedinjene Američke Države već raspolažu s više od 8000 tona zlata u svojim rezervama, dok brojne druge države posljednjih godina ubrzano povećavaju zlatne pričuve.

Poruka tržištu je jasna: najmoćnije financijske institucije svijeta i dalje plemenite metale vide kao sigurnu luku i temelj stabilnosti.

Što to znači za male ulagače?

Ako države i velike investicijske banke kontinuirano povećavaju izloženost zlatu, postavlja se pitanje – zašto i građani ne bi dio svoje imovine zaštitili na isti način?

Pravilna struktura ulaganja može dodatno smanjiti rizik. Kombinacija zlata kao temelja sigurnosti i srebra kao pristupačnijeg metala s izraženim potencijalom za rast koji je posljednjih godina nadmašio i zlato omogućuje ravnotežu kakvu koriste i profesionalni ulagači.

U takvom pristupu nema špekulacije, već je jasno izražena strategija dugoročnog očuvanja vrijednosti.

Foto: Marin Ivić

Korekcije ne traju vječno

Povijest tržišta plemenitih metala pokazuje da su korekcije povremene i privremene. Dugoročni trendovi vraćaju cijene prema fundamentalnoj vrijednosti, i najčešće na nove, više, razine.

Ulagači koji čekaju “potpuno siguran trenutak” često reagiraju tek kada je prilika već prošla.

Zato mnogi stručnjaci smatraju da je upravo sada pravi trenutak za postupno povećanje izloženosti zlatu i srebru.

Gdje kupiti investicijsko zlato i srebro u Hrvatskoj?

Kod kupnje plemenitih metala ključna stavka je odabir pouzdanog i transparentnog partnera.

U Hrvatskoj najveći broj građana bira Centar Zlata, koji ima više od 140.000 zadovoljnih klijenata i preko 4.000 pozitivnih recenzija. Tvrtka posluje kroz mrežu poslovnica u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Dubrovniku, a kupnja je moguća i putem webshopa uz 100 % osiguranu dostavu na kućnu adresu.

U ponudi se nalaze proizvodi vodećih europskih talionica poput švicarskog Argor Heraeusa i njemačkog Heimerle+Meulea koji su prošli rigorozne provjere i posjeduju LBMA certifikate. U našoj ponudi možete pronaći proizvode od jednog grama do jednog kilograma, što znači da je ulaganje u zlato (i srebro) dostupno, kako malim, tako i velikim ulagačima. Većina ulagača u pravilu se odlučuje na kupnju većeg broja manjih proizvoda kako bi zadržali fleksibilnost odnosno kako bi mogli unovčiti dio svoje zlatne štednje u slučaju nenadanih troškova ili kako bi olakšali ostavljanje istog u nasljedstvo djeci i unucima.

Kupci mogu:

preuzeti zlato i srebro u poslovnicama po prethodnoj najavi

dobiti proizvode na kućnu adresu uz 100% osiguranu dostavu

iskoristiti mogućnost pohrane u sefovima Centra Zlata, koja je besplatna prvih godinu dana

Dodatna pogodnost je mobilna aplikacija “Centar Zlata”, putem koje je moguće pratiti vrijednost vlastitih proizvoda u realnom vremenu.

Ako i vi želite razmišljati kao veliki igrači te sačuvati svoj novac od propadanja uslijed inflacije kupnjom investicijskog zlata, djelatnike Centra Zlata možete kontaktirati na telefon 01/3000 783 ili na mail info@centarzlata.com, a najbolju ponudu zlatnika i poluga provjerite klikom na poveznicu: www.centarzlata.com.