GOSPODIN SAVRŠENI /

Cocktail party i ceremonija ruža donose suze, šokove i promjene koje nitko nije očekivao

Cocktail party i ceremonija ruža donose suze, šokove i promjene koje nitko nije očekivao
Foto: RTL

Evo što vas čeka u sljedećoj epizodi

16.2.2026.
11:31
Hot.hr
RTL
U večerašnjoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' napetost u vili doseže vrhunac. Dolazak dviju novih djevojaka izaziva nevjericu, podsmijeh i otvorene provokacije, a atmosfera se u trenu mijenja.

„Ulaze nove cure i prvo što vidim je da ne vidim konkurenciju“, poručuje jedna kroz smijeh dok druga u istom tonu nastavlja: „Nisu mi konkurencija ni fizički ni psihički, nula bodova.“

Cocktail party i ceremonija ruža donose suze, šokove i promjene koje nitko nije očekivao
Foto: RTL

No nisu sve spremne na zafrkanciju. Stare rane ponovno se otvaraju, suze teku bez zadrške, a jedna djevojka slomljeno priznaje: „Uđem s jednom curom u auto, vratim se bez te cure i onda shvatiš koliko se ovdje sve može promijeniti u jednom trenutku.“

Pred djevojkama te Karlom i Petrom još je jedan cocktail party pun napetih pogleda, a potom slijedi ceremonija ruža na kojoj će emocije nadjačati taktiku. Jedna odluka uzdrmat će cijelu vilu, a kraj večeri donijet će vijest koja će potpuno promijeniti pravila igre.

Hoće li itko ostati ravnodušan kad se sve okrene naglavačke - doznajte večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO:Marco Rubio na europskoj turneji: Obišao je najvjernije američke saveznike

Gospodin Savršeni 2026Voyo
