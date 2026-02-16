FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE RED BULL /

Njemački hokejaš na klupi jede, vjerovali ili ne, senf! Ipak, postoji dobar razlog za to

Njemački hokejaš na klupi jede, vjerovali ili ne, senf! Ipak, postoji dobar razlog za to
×
Foto: Alex Gottschalk/DeFodi Images/Profimedia

Neobična scena vrlo je brzo postala viralna

16.2.2026.
12:36
Sportski.net
Alex Gottschalk/DeFodi Images/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Njemački hokejaš Leon Draisaitl koji igra u NHL-u za Edmonton Oilerse kamera je na utakmici protiv SAD-a na Zimskim olimpijskim igrama uhvatila kako na klupi jede senf iz paketića.

Neobična scena vrlo je brzo postala viralna. Navikli smo na energetske napitke, gelove, čak i na čokoladice ili bombone, ali senf u sred utakmice još nismo. Ipak, i za to postoji razlog. Naravno, nije Nijemac zaboravio hot-dog pa dobio samo senf, već i senf ima svoje benefite za sportaše.

 

 

Naime, piše se da ljutina koju sadrži stimulira određene ionske kanale i tako smiruje određene živčane stanice, što dovodi do ublažavanja grčeva – trik koji se ne smije podcijeniti u prepunom olimpijskom rasporedu. Također, sadrži natrij koji je dobar za brzo vraćanje elektrolita. 

Draisaitl će s Njemačkom igrati u utorak utakmicu za ulazak u četvrtfinale protiv Francuske.

POGLEDAJTE VIDEO: Vonn se javila iz bolničkog kreveta i otkrila svoje zdravstveno stanje

Zimske Olimpijske Igre 2026NhlHokej Na LeduSenf
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx