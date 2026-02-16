Njemački hokejaš na klupi jede, vjerovali ili ne, senf! Ipak, postoji dobar razlog za to

Njemački hokejaš Leon Draisaitl koji igra u NHL-u za Edmonton Oilerse kamera je na utakmici protiv SAD-a na Zimskim olimpijskim igrama uhvatila kako na klupi jede senf iz paketića.

Neobična scena vrlo je brzo postala viralna. Navikli smo na energetske napitke, gelove, čak i na čokoladice ili bombone, ali senf u sred utakmice još nismo. Ipak, i za to postoji razlog. Naravno, nije Nijemac zaboravio hot-dog pa dobio samo senf, već i senf ima svoje benefite za sportaše.

Leon Draisaitl is downing some mustard packets early in this one 🧐😅 pic.twitter.com/fq0QWHENHR — Gino Hard (@GinoHard_) February 15, 2026

Naime, piše se da ljutina koju sadrži stimulira određene ionske kanale i tako smiruje određene živčane stanice, što dovodi do ublažavanja grčeva – trik koji se ne smije podcijeniti u prepunom olimpijskom rasporedu. Također, sadrži natrij koji je dobar za brzo vraćanje elektrolita.

Draisaitl će s Njemačkom igrati u utorak utakmicu za ulazak u četvrtfinale protiv Francuske.

POGLEDAJTE VIDEO: Vonn se javila iz bolničkog kreveta i otkrila svoje zdravstveno stanje