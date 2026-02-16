Cura dana /

Klara

Foto: Shutterstock

Kad je prije nekoliko godina počela izrađivati nakit u svojoj sobi, nije ni slutila da će joj to promijeniti život. Sve je krenulo iz čiste ljubavi prema kreativnosti. Nakon posla bi sate provodila kombinirajući boje, oblike i materijale, a prve komade poklanjala je prijateljicama. Njihove reakcije dale su joj vjetar u leđa. Otvorila je Instagram profil, a narudžbe su počele stizati brže nego što je očekivala. Iza uspjeha, kaže, ne stoji samo talent, već disciplina. Ulagala je u edukacije, učila o marketingu, fotografiji i vođenju malog biznisa. Bilo je trenutaka kada je htjela odustati, ali svaki novi kupac bio je potvrda da je na pravom putu.