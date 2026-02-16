FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Cura dana /

Klara

Klara
×
Foto: Shutterstock

Kad je prije nekoliko godina počela izrađivati nakit u svojoj sobi, nije ni slutila da će joj to promijeniti život. Sve je krenulo iz čiste ljubavi prema kreativnosti. Nakon posla bi sate provodila kombinirajući boje, oblike i materijale, a prve komade poklanjala je prijateljicama. Njihove reakcije dale su joj vjetar u leđa. Otvorila je Instagram profil, a narudžbe su počele stizati brže nego što je očekivala. Iza uspjeha, kaže, ne stoji samo talent, već disciplina. Ulagala je u edukacije, učila o marketingu, fotografiji i vođenju malog biznisa. Bilo je trenutaka kada je htjela odustati, ali svaki novi kupac bio je potvrda da je na pravom putu.

Cura Dana

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx