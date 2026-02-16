Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 16. 02. 2026.
Ljubav: Emocije su suptilne, ali snažne. Intuicija vodi kroz odnose. U vezama se osjeća dublja povezanost. Mašta boji stvarnost posebnim tonovima.
Posao: Kreativnost dolazi do izražaja. Financijska pitanja traže dodatnu pažnju. Suradnje se razvijaju kroz povjerenje. Diskretni napredak postaje vidljiv.
Zdravlje: Osjetljivost je naglašena. Potrebno je više vremena za sebe. Unutarnji mir pozitivno djeluje na tijelo. Energija se obnavlja kroz tišinu.
