Dnevni horoskop, Ribe, 16. 02. 2026.

Ljubav: Emocije su suptilne, ali snažne. Intuicija vodi kroz odnose. U vezama se osjeća dublja povezanost. Mašta boji stvarnost posebnim tonovima.

Posao: Kreativnost dolazi do izražaja. Financijska pitanja traže dodatnu pažnju. Suradnje se razvijaju kroz povjerenje. Diskretni napredak postaje vidljiv.

Zdravlje: Osjetljivost je naglašena. Potrebno je više vremena za sebe. Unutarnji mir pozitivno djeluje na tijelo. Energija se obnavlja kroz tišinu.