Dnevni horoskop, Ovan, 16. 02. 2026.
Ljubav: Emocije se bude na dubljoj razini nego što se očekivalo. Izgovorene riječi dobivaju veću težinu. U odnosima se prepoznaje potreba za ravnotežom. Prošle sumnje polako gube snagu.
Posao: Pokreću se teme koje su dugo bile odgađane. Autoritet se potvrđuje bez velikih riječi. Financijska pitanja dolaze u fokus. Odlučnost ostavlja snažan dojam na okolinu.
Zdravlje: Razina energije varira tijekom dana. Tijelo šalje suptilne poruke koje se ne mogu zanemariti. Unutarnji nemir postupno se smiruje. Psihička stabilnost jača.
