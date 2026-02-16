FREEMAIL
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 16. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Ovan, 16. 02. 2026.
Ljubav: Emocije se bude na dubljoj razini nego što se očekivalo. Izgovorene riječi dobivaju veću težinu. U odnosima se prepoznaje potreba za ravnotežom. Prošle sumnje polako gube snagu.

Posao: Pokreću se teme koje su dugo bile odgađane. Autoritet se potvrđuje bez velikih riječi. Financijska pitanja dolaze u fokus. Odlučnost ostavlja snažan dojam na okolinu.

Zdravlje: Razina energije varira tijekom dana. Tijelo šalje suptilne poruke koje se ne mogu zanemariti. Unutarnji nemir postupno se smiruje. Psihička stabilnost jača.

