Dnevni horoskop, Ovan, 14. i 15. 02. 2026.

Ljubav: Osjećaji će biti pojačani, ali neće svi biti izrečeni naglas. U nečijem pogledu prepoznat će se čežnja koja traje već neko vrijeme. Stare nesigurnosti bit će stavljene na kušnju. Srce će tražiti potvrdu, ali odgovori će dolaziti tiho.

Posao: Iako je vikend, misli će često bježati prema nedovršenim obavezama. Jedna poslovna ideja ponovno će biti aktualizirana. Razgovor koji se vodi usputno mogao bi imati veći značaj nego što se čini. Osjećaj ambicije neće se moći lako utišati.

Zdravlje: Razina energije oscilirat će između uzbuđenja i umora. Tijelo će tražiti predah od ubrzanog ritma. Emocionalna napetost mogla bi se odraziti kroz nemir. Potreba za tišinom bit će naglašena.

Snovi i vizije: Snovi će biti intenzivni i puni simbolike vatre i kretanja. U vizijama će se pojavljivati slika novog početka. Podsvijest će obrađivati neizrečene želje.