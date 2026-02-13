Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 13. 02. 2026.
Ljubav: Potreba za pažnjom je naglašena. Srce traži divljenje i potvrdu. U odnosima se otvara pitanje lojalnosti. Strast se rasplamsava u neočekivanom trenutku.
Posao: Ambicija je pojačana i jasno vidljiva. Prepoznaje se trud uložen u prethodnom razdoblju. Autoritet se učvršćuje. Financijski rezultati donose zadovoljstvo.
Zdravlje: Vitalnost je snažna, ali promjenjiva. Potrebno je čuvati energiju. Srce i krvotok zahtijevaju pažnju. Unutarnja snaga raste kroz samopouzdanje.
