Dnevni horoskop, Lav, 13. 02. 2026.

Ljubav: Potreba za pažnjom je naglašena. Srce traži divljenje i potvrdu. U odnosima se otvara pitanje lojalnosti. Strast se rasplamsava u neočekivanom trenutku.

Posao: Ambicija je pojačana i jasno vidljiva. Prepoznaje se trud uložen u prethodnom razdoblju. Autoritet se učvršćuje. Financijski rezultati donose zadovoljstvo.

Zdravlje: Vitalnost je snažna, ali promjenjiva. Potrebno je čuvati energiju. Srce i krvotok zahtijevaju pažnju. Unutarnja snaga raste kroz samopouzdanje.