Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 13. 02. 2026.

Ljubav: Emocije su dublje nego što se pokazuje. Osjećaj nostalgije vraća stare uspomene. U odnosima se traži nježnost i sigurnost. Tišina govori više od riječi.

Posao: Intuicija vodi prema ispravnim procjenama. Suradnici pokazuju promjenjivo raspoloženje. Financijske teme zahtijevaju oprez. Planovi se polako kristaliziraju.

Zdravlje: Osjetljivost želuca dolazi do izražaja. Emocionalna napetost utječe na tijelo. Potrebna je toplina i odmor. Mirno okruženje donosi olakšanje.

