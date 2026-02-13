Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 13. 02. 2026.
Ljubav: Emocije su dublje nego što se pokazuje. Osjećaj nostalgije vraća stare uspomene. U odnosima se traži nježnost i sigurnost. Tišina govori više od riječi.
Posao: Intuicija vodi prema ispravnim procjenama. Suradnici pokazuju promjenjivo raspoloženje. Financijske teme zahtijevaju oprez. Planovi se polako kristaliziraju.
Zdravlje: Osjetljivost želuca dolazi do izražaja. Emocionalna napetost utječe na tijelo. Potrebna je toplina i odmor. Mirno okruženje donosi olakšanje.
