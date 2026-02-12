Dnevni horoskop, Vodenjak, 12. 02. 2026.

Ljubav: Dosta toga što ste zanemarivali u vezi počinje izlaziti na površinu. Pripazite da ne reagirate impulzivno, jer to može izazvati nesuglasice.

Posao: Kreativnost će biti na visokom nivou, ali će biti važno da je usmjerite prema realnim ciljevima. Budite strpljivi u ostvarivanju svojih ideja.

Zdravlje: Zdravlje zahtijeva vašu pažnju, a dan je dobar za opuštanje uz meditaciju ili šetnje u prirodi kako biste obnovili energiju.