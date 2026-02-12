Dnevni horoskop, Blizanci, 12. 02. 2026.

Ljubav: Komunikacija s partnerom bit će ključna za izbjegavanje nesporazuma. Provedite više vremena u iskrenim razgovorima, jer to može učvrstiti vezu.

Posao: Vaš profesionalni put kreće prema novim mogućnostima, no imajte na umu da će biti potrebno puno strpljenja prije nego postignete željene rezultate.

Zdravlje: Danas se naglašava potreba za mentalnim opuštanjem. Razmislite o tehnici disanja ili meditaciji kako biste smirili um.