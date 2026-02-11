Dnevni horoskop, Jarac, 11. 02. 2026.

Ljubav: Moguće je da ćete se osjećati povučeni. Razmislite o tome što vam zaista treba u ljubavi.

Posao: Na poslu se pojavljuju izazovi koji zahtijevaju vašu pažnju i ozbiljan pristup. Imajte strpljenja.

Zdravlje: Osjećaj umora može utjecati na vašu energiju. Uzmite pauzu i obnovite snagu kroz odmor.