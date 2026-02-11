Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 11. 02. 2026.
Ljubav: Očekujte iznenadna iznenađenja u ljubavi. Intenzivna pitanja o odnosima mogu izazvati refleksije i dublje emocije.
Posao: Današnji rad bit će uspješan, no bit će potrebno više strpljenja i organizacije. Detalji će se sada pokazati presudnim.
Zdravlje: Pojava napetosti u leđima može vas ometati. Kratke pauze tijekom dana mogu pomoći.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NA SEDMOM NEBU /
Slovenci se klanjaju svojim herojima: 'Pobjeda za vječnost'
4.7 PO RICHTERU /
Jak potres pogodio Kosovo: 'Stvari su padale s polica, dobro nas je zdrmao'