Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 10. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 10. 02. 2026.
Ljubav: Emocije se produbljuju kroz tišinu i promatranje. Neki odnosi prolaze kroz transformaciju. Istina izlazi na površinu bez drame. Intimnost dobiva novu dimenziju.

Posao: Poslovne situacije zahtijevaju strpljenje. Moć se prepoznaje u kontroli, ne u brzini. Financijski aspekti se stabiliziraju kroz mudre poteze. Dugoročna strategija jača.

Zdravlje: Energija se regenerira sporije, ali temeljito. Tijelo traži detoks na emocionalnoj razini. Unutarnja snaga se obnavlja. Mir donosi jasnoću.

