Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 09. 02. 2026.
Ljubav: Emocije dolaze u valovima. Iako nije uvijek lako, učiš kako uravnotežiti ljubavne zahtjeve s osobnim potrebama.
Posao: U poslovnom okruženju dolazi do neočekivanih promjena koje ti donose priliku za osobni razvoj. Tvoj entuzijazam bit će prepoznat.
Zdravlje: Tvoja energija je na visokom nivou, ali oprezno upravljaj njome. Opuštanje nakon napornog dana bit će ključno za tvoje zdravlje.
