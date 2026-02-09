Dnevni horoskop, Strijelac, 09. 02. 2026.

Ljubav: Emocije dolaze u valovima. Iako nije uvijek lako, učiš kako uravnotežiti ljubavne zahtjeve s osobnim potrebama.

Posao: U poslovnom okruženju dolazi do neočekivanih promjena koje ti donose priliku za osobni razvoj. Tvoj entuzijazam bit će prepoznat.

Zdravlje: Tvoja energija je na visokom nivou, ali oprezno upravljaj njome. Opuštanje nakon napornog dana bit će ključno za tvoje zdravlje.