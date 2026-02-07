Dnevni horoskop, Ribe, 07. i 08. 02. 2026.

Ljubav: Duboki razgovori donose novu jasnoću. S partnerom ćete se povezati na emotivnoj razini, što će donijeti harmoniju.

Posao: Poslovna situacija postaje jasnija. Ovaj vikend donosi važno priznanje za vaš trud.

Zdravlje: Iskoristite vikend za mentalni odmor. Meditacija i opuštanje donose nužnu ravnotežu.

Snovi i vizije: Snovi će biti puni simbolike, otkrivajući važne smjernice. Vizije mogu donijeti rješenja za nedavne dileme.