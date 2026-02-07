Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 07. i 08. 02. 2026.
Ljubav: Duboki razgovori donose novu jasnoću. S partnerom ćete se povezati na emotivnoj razini, što će donijeti harmoniju.
Posao: Poslovna situacija postaje jasnija. Ovaj vikend donosi važno priznanje za vaš trud.
Zdravlje: Iskoristite vikend za mentalni odmor. Meditacija i opuštanje donose nužnu ravnotežu.
Snovi i vizije: Snovi će biti puni simbolike, otkrivajući važne smjernice. Vizije mogu donijeti rješenja za nedavne dileme.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DEFILE ZA POVIJEST /
Pogledajte paradu sportaša na ZOI otvorenju: Izrael i SAD žestoko izviždani
'OVO SE NE PRIJAVLJUJE ČESTO' /
Žena (52) angažirala majstore, a onda je uslijedio teror