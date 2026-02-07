Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 07. i 08. 02. 2026.
Ljubav: Emocionalna povezanost će se produbiti. Ovaj vikend možete osjetiti poticaj da otvorite srce prema nekome koga volite.
Posao: Novi zadaci donose dinamiku, ali i mogućnost napredovanja. Prilika za dokazivanje može biti vrlo blizu.
Zdravlje: Tranziti vas potiču na više kretanja. Ako to možete, iskoristite vikend za laganu fizičku aktivnost i opuštanje.
Snovi i vizije: Snovi vam donose poruke koje mogu pomoći da prepoznate trenutne izazove. Budite spremni da ih prihvatite.
