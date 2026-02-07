Dnevni horoskop, Rak, 07. i 08. 02. 2026.

Ljubav: Emocionalna povezanost će se produbiti. Ovaj vikend možete osjetiti poticaj da otvorite srce prema nekome koga volite.

Posao: Novi zadaci donose dinamiku, ali i mogućnost napredovanja. Prilika za dokazivanje može biti vrlo blizu.

Zdravlje: Tranziti vas potiču na više kretanja. Ako to možete, iskoristite vikend za laganu fizičku aktivnost i opuštanje.

Snovi i vizije: Snovi vam donose poruke koje mogu pomoći da prepoznate trenutne izazove. Budite spremni da ih prihvatite.