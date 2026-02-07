Dnevni horoskop, Ovan, 07. i 08. 02. 2026.

Ljubav: Ovaj vikend donosi osjećaj unutarnje stabilnosti. Kroz jednostavne razgovore otkrit ćete dublje povezanosti. Zajednička strast može rasplamsati nešto što je već tinjalo.

Posao: Novi izazovi na poslu donose priliku za napredak. Prilagodba će biti ključ, ali nagrada neizbježna. Neka vas ne preplavi strah od nepoznatog.

Zdravlje: Tranziti planeta savjetuju oprez, no opuštanje će donijeti ravnotežu. Osjetit ćete poboljšanje u energiji, no važno je ne pretjerivati.

Snovi i vizije: Snovi će biti jasni, donoseći simboliku koju je potrebno razumjeti da bi se otkrila nova perspektiva.