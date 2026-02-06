Dnevni horoskop, Ribe, 06. 02. 2026.

Ljubav: Vaš partner danas ima poseban utjecaj na vas, a emotivna podrška koju pružate jedno drugome jača vezu.

Posao: Profesionalni izazovi dolaze, ali uz veliku mogućnost uspjeha. Bit ćete spremni suočiti se s izazovima.

Zdravlje: Osjetit ćete poboljšanje energije, no budite pažljivi na fizičke simptome koji mogu ukazivati na potrebu za odmorom.