Dnevni horoskop, Bik, 06. 02. 2026.
Ljubav: Danas su emocije na visokom nivou, a vi ste spremni pokazati što osjećate. Očekujte dublje razgovore s partnerom.
Posao: Možda ćete naići na nesporazume s kolegama, ali ništa što ne možete riješiti mirnim pristupom. Strpljenje je ključ.
Zdravlje: Bioritam vam nije u potpunosti uravnotežen, a stres može biti izazvan neodlučnostima. Pokušajte naći ravnotežu kroz mirne aktivnosti.
