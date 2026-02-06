Dnevni horoskop, Bik, 06. 02. 2026.

Ljubav: Danas su emocije na visokom nivou, a vi ste spremni pokazati što osjećate. Očekujte dublje razgovore s partnerom.

Posao: Možda ćete naići na nesporazume s kolegama, ali ništa što ne možete riješiti mirnim pristupom. Strpljenje je ključ.

Zdravlje: Bioritam vam nije u potpunosti uravnotežen, a stres može biti izazvan neodlučnostima. Pokušajte naći ravnotežu kroz mirne aktivnosti.