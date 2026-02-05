Dnevni horoskop, Vaga, 05. 02. 2026.

Ljubav: Osjetit ćete snažnu emocionalnu povezanost s partnerom. Razmjena nježnosti učinit će vaš odnos još dubljim.

Posao: Na radnom mjestu će biti potrebno prilagoditi se novim okolnostima. Spremnost na suradnju donijet će vam uspjeh.

Zdravlje: Tranziti planeta donose povoljan period za vašu fizičku i mentalnu regeneraciju. Iskoristite to.