Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 05. 02. 2026.
Ljubav: Osjetit ćete snažnu emocionalnu povezanost s partnerom. Razmjena nježnosti učinit će vaš odnos još dubljim.
Posao: Na radnom mjestu će biti potrebno prilagoditi se novim okolnostima. Spremnost na suradnju donijet će vam uspjeh.
Zdravlje: Tranziti planeta donose povoljan period za vašu fizičku i mentalnu regeneraciju. Iskoristite to.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
ODGOJNA: /
Hrvatski reprezentativac gol proslavio 'šamarom' suigraču
I TO PROTIV KOGA /
Zamjenio Dinamo Italijom i nastavio gdje je stao
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 05. 02. 2026.