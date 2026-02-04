Dnevni horoskop, Ribe, 04. 02. 2026.

Ljubav: Emocionalna dubina dolazi do izražaja. Osjeća se povezanost na suptilnoj razini. Romantična energija tiho jača.

Posao: Intuicija vodi prema ispravnim odlukama. Kreativni potencijal se budi. Rad donosi osjećaj smisla.

Zdravlje: Osjetljivost se pojačava, ali i sposobnost regeneracije. Unutarnji mir pozitivno djeluje na tijelo. Energija se vraća postupno.