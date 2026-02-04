Dnevni horoskop, Rak, 04. 02. 2026.

Ljubav: Emocionalna osjetljivost donosi dublje razumijevanje odnosa. Prisutan je osjećaj povezanosti na intuitivnoj razini. Prošlost se sagledava s više mira.

Posao: Poslovne obaveze rješavaju se smireno. Stabilnost dolazi kroz dosljednost. Prepoznaje se važnost unutarnjeg osjećaja sigurnosti.

Zdravlje: Emocionalno stanje snažno utječe na tijelo. Opuštanje donosi vidljivo olakšanje. Intuicija vodi prema boljem balansu.