Dnevni horoskop, Rak, 04. 02. 2026.
Ljubav: Emocionalna osjetljivost donosi dublje razumijevanje odnosa. Prisutan je osjećaj povezanosti na intuitivnoj razini. Prošlost se sagledava s više mira.
Posao: Poslovne obaveze rješavaju se smireno. Stabilnost dolazi kroz dosljednost. Prepoznaje se važnost unutarnjeg osjećaja sigurnosti.
Zdravlje: Emocionalno stanje snažno utječe na tijelo. Opuštanje donosi vidljivo olakšanje. Intuicija vodi prema boljem balansu.
