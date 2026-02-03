Dnevni horoskop, Rak, 03. 02. 2026.

Ljubav: Emocije su duboke, ali kontrolirane. Prisutan je osjećaj zaštite i pripadnosti. Prošle rane gube intenzitet. Sigurnost u bliskim odnosima postaje važna tema.

Posao: Intuicija vodi kroz poslovne odluke. Rad u tišini donosi bolje rezultate. Nevidljivi trud sada dobiva priznanje. Stabilnost se gradi iznutra.

Zdravlje: Emocionalno stanje snažno utječe na tijelo. Smirenost donosi olakšanje. Osjećaj unutarnje ravnoteže jača imunitet. Regeneracija dolazi prirodnim putem.