Rak
Dnevni horoskop, Rak, 03. 02. 2026.
Ljubav: Emocije su duboke, ali kontrolirane. Prisutan je osjećaj zaštite i pripadnosti. Prošle rane gube intenzitet. Sigurnost u bliskim odnosima postaje važna tema.
Posao: Intuicija vodi kroz poslovne odluke. Rad u tišini donosi bolje rezultate. Nevidljivi trud sada dobiva priznanje. Stabilnost se gradi iznutra.
Zdravlje: Emocionalno stanje snažno utječe na tijelo. Smirenost donosi olakšanje. Osjećaj unutarnje ravnoteže jača imunitet. Regeneracija dolazi prirodnim putem.
Dnevni horoskop, Rak, 03. 02. 2026.