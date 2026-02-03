Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 03. 02. 2026.
Ljubav: Emocije se produbljuju kroz tišinu i neizgovorene misli. Prisutan je osjećaj unutarnje sigurnosti koji donosi smirenost. Prošle dileme gube na važnosti, a povjerenje dobiva novu dimenziju. Intimnost se gradi na suptilan način.
Posao: Prepoznaje se vlastita vrijednost bez potrebe za dokazivanjem. Financijske teme dolaze u fokus, ali s većom dozom samopouzdanja. Odluke donesene ranije sada pokazuju svoju snagu. Stabilnost se gradi polako, ali čvrsto.
Zdravlje: Energija se obnavlja kroz unutarnju ravnotežu. Tijelo reagira pozitivno na promjene koje su započele ranije. Psihički mir ima snažan utjecaj na fizičko stanje. Osjećaj kontrole nad sobom donosi olakšanje.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
TKO JEPROFITIRAO? /
Krešimir Macan kod Mojmire analizirao doček rukometaša na Trgu
DIREKTOV RTG /
Obaramo rekorde po razvodima i brakovima, a imamo i najgledaniji film na tu temu
POVIJEST DOČEKA /
Prisjetili smo se doba kad je himna rukometaša bila Morska Vila, a nogometaše dočekivala Severina
RUKOMET U SJENI SUKOBA /
Stručnjak razotkrio Plenkovićeve namjere: 'Odlučio je pobrat vrhnje u strahu od krajnje desnice'
'OBOŽAVAM TE DEČKE' /
Danci su dobili palačinke, Nijemci Merza u svlačionici, a naši rukometaši noć za pamćenje
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 03. 02. 2026.