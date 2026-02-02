Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 02. 02. 2026.
Ljubav: Optimizam se prenosi na odnose. Osjeća se želja za slobodom i iskrenošću. Emocije se izražavaju spontano. Smijeh donosi povezanost.
Posao: Novi ciljevi dolaze u fokus. Vizija budućnosti postaje jasnija. Financije se stabiliziraju kroz širu sliku. Motivacija raste.
Zdravlje: Energija je u porastu. Tijelo traži kretanje. Dobro raspoloženje jača otpornost.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
VRUĆE IZDANJE /
Kakva neobična publika! Ivana Knoll u dubokom dekolteu miksala glazbu devama
KUĆNA REALNOST /
'Ujedam, muž se 6 puta dnevno razvodi': Jelena Đoković iskreno o obiteljskom životu
U SJENI SKANDALA /
Povratak brončanih rukometaša UŽIVO gledajte na portalu Net.hr
GUŠTI SU GUŠTI /
Veljača u Splitu je nešto sasvim drugo: Pogledajte to sunce, more i kratke rukave...
'OVA ZEMLJA PRIPADA NAMA' /
Stanivukovićev posjet Lici još će se dugo pamtiti: Spomen 'Krajine' razbuktao je stare vatre
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 02. 02. 2026.