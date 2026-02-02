Dnevni horoskop, Strijelac, 02. 02. 2026.

Ljubav: Optimizam se prenosi na odnose. Osjeća se želja za slobodom i iskrenošću. Emocije se izražavaju spontano. Smijeh donosi povezanost.

Posao: Novi ciljevi dolaze u fokus. Vizija budućnosti postaje jasnija. Financije se stabiliziraju kroz širu sliku. Motivacija raste.

Zdravlje: Energija je u porastu. Tijelo traži kretanje. Dobro raspoloženje jača otpornost.