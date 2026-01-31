Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 31. 01. i 01.02. 2026.
Ljubav: Emocije se izražavaju oprezno. Stabilnost odnosa dolazi kroz odgovornost. Povjerenje se gradi postupno. Tiha odanost dobiva na snazi.
Posao: Razmišljanja o postignućima su naglašena. Vikend donosi procjenu dosadašnjeg truda. Dugoročni ciljevi ostaju u fokusu. Strpljenje se isplati.
Zdravlje: Tijelo traži odmor od pritiska. Potreba za strukturom ostaje. Umor se osjeća, ali je prolazan. Regeneracija dolazi kroz disciplinu.
Snovi i vizije: Snovi su povezani s odgovornošću. Javljaju se simboli planina i uspona. Podsvijest obrađuje ambicije.
