Dnevni horoskop, Škorpion, 31. 01. i 01.02. 2026.

Ljubav: Strasti se povlače u tišinu. Emocije se proživljavaju intenzivno, ali skriveno. Povjerenje postaje ključna tema. Duboke veze se učvršćuju.

Posao: Unutarnji procesi donose važne uvide. Vikend je povoljan za povlačenje i promišljanje. Stari obrasci se razotkrivaju. Transformacija je u tijeku.

Zdravlje: Energetske oscilacije su izražene. Potreba za regeneracijom je naglašena. Tijelo reagira na emocionalne procese. Oporavak dolazi kroz mir.

Snovi i vizije: Snovi su snažni i simbolični. Pojavljuju se motivi vode i tame. Podsvijest otkriva skrivene strahove.