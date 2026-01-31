Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 31. 01. i 01.02. 2026.
Ljubav: Strasti se povlače u tišinu. Emocije se proživljavaju intenzivno, ali skriveno. Povjerenje postaje ključna tema. Duboke veze se učvršćuju.
Posao: Unutarnji procesi donose važne uvide. Vikend je povoljan za povlačenje i promišljanje. Stari obrasci se razotkrivaju. Transformacija je u tijeku.
Zdravlje: Energetske oscilacije su izražene. Potreba za regeneracijom je naglašena. Tijelo reagira na emocionalne procese. Oporavak dolazi kroz mir.
Snovi i vizije: Snovi su snažni i simbolični. Pojavljuju se motivi vode i tame. Podsvijest otkriva skrivene strahove.
