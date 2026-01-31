Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 31. 01. i 01.02. 2026.
Ljubav: Sigurnost i bliskost dolaze u prvi plan. Emocije se izražavaju kroz male, ali značajne znakove pažnje. Stabilnost odnosa dobiva potvrdu. Osjećaj pripadnosti jača.
Posao: Financijske teme se promatraju s više ozbiljnosti. Vikend donosi razmišljanja o dugoročnim ciljevima. Vrijednosti se redefiniraju. Odluke se još ne donose.
Zdravlje: Tijelo reagira na emocionalna stanja. Potreba za ugodom i sporijim ritmom je naglašena. Ravnoteža se pronalazi kroz rutinu. Osjećaj sigurnosti pozitivno djeluje.
Snovi i vizije: Snovi su vezani uz dom i stabilnost. Javljaju se slike vezane uz prošlost. Podsvijest traži mir.
