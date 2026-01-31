Dnevni horoskop, Ovan, 31. 01. i 01.02. 2026.

Ljubav: Osjećaji se produbljuju kroz tišinu i neizgovoreno. Prošle situacije dobivaju novo značenje. Privlačnost se osjeća i bez velikih gesta. Emocionalna ravnoteža polako se uspostavlja.

Posao: Tempo se usporava, ali misli ostaju aktivne. Razmatraju se novi pravci koji još nisu spremni za realizaciju. Stari planovi promatraju se iz drugačijeg kuta. Strpljenje se pokazuje ključnim.

Zdravlje: Tijelo traži odmor i povlačenje. Osjetljivost na vanjske podražaje je pojačana. Unutarnji mir postaje važniji od fizičke aktivnosti. Regeneracija dolazi spontano.

Snovi i vizije: Snovi nose poruke vezane uz osobni identitet. Javljaju se simboli prošlih odluka. Intuicija se pojačava tijekom noći.