Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 31. 01. i 01.02. 2026.
Ljubav: Osjećaji se produbljuju kroz tišinu i neizgovoreno. Prošle situacije dobivaju novo značenje. Privlačnost se osjeća i bez velikih gesta. Emocionalna ravnoteža polako se uspostavlja.
Posao: Tempo se usporava, ali misli ostaju aktivne. Razmatraju se novi pravci koji još nisu spremni za realizaciju. Stari planovi promatraju se iz drugačijeg kuta. Strpljenje se pokazuje ključnim.
Zdravlje: Tijelo traži odmor i povlačenje. Osjetljivost na vanjske podražaje je pojačana. Unutarnji mir postaje važniji od fizičke aktivnosti. Regeneracija dolazi spontano.
Snovi i vizije: Snovi nose poruke vezane uz osobni identitet. Javljaju se simboli prošlih odluka. Intuicija se pojačava tijekom noći.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
10 GOLOVA OVE SEZONE /
Dinamo prodaje napadača u Serie A kod hrvatskog reprezentativca
LUDA UTAKMICA /
Lazio pobijedio Genou u 100 minuti: Imali su 2-0, a onda je počelo...
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 31. 01. i 01.02. 2026.