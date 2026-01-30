Dnevni horoskop, Ribe, 30. 01. 2026.

Ljubav: U ljubavi, osjećat ćete se povezani s partnerom. Intimnost i povjerenje dolaze do izražaja.

Posao: Dinamičan dan na poslu donosi vam mogućnosti za napredak. Vaša strast prema onome što radite postat će očita.

Zdravlje: Zdravlje vam je stabilno, ali pripazite na umor. Imajte na umu važnost pravovremenog odmora.