Dnevni horoskop, Lav, 30. 01. 2026.

Ljubav: Ljubavne veze mogu doživjeti trenutke intimnosti i razumijevanja. Prošlost se povremeno vraća, ali to može biti korisno za budućnost.

Posao: Danas je odličan trenutak za preispitivanje ciljeva. Nova energija donosi mogućnost za napredak.

Zdravlje: Intenzivnije sportske aktivnosti mogu donijeti zadovoljstvo. Ipak, pripazite na oprez u naporima.