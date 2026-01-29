Škorpion /
Ljubav: Vezani škorpioni doživljavaju dublje povezivanje sa partnerom, dok slobodni znakovi osjećaju tendenciju da se povuku i razmisle o vlastitim željama.
Posao: Poslovne odluke donose vam uspjeh, no treba biti oprezan s novim idejama. Istraživanje novih mogućnosti može donijeti neočekivane prednosti.
Zdravlje: Osjetit ćete potrebu za fizičkom revitalizacijom. Fizička aktivnost ili tjelovježba donose opuštanje i povećanje energije.
Dnevni horoskop, Škorpion, 29. 01. 2026.